FOTO – Inter, i concept della prima e seconda maglia stagione 2021/22

Non vi è ancora nessuna ufficialità su quelle che saranno le prossime maglie dell’Inter, anche se sono trapelate indiscrezioni sulla prima (vedi articolo) e sulla seconda (vedi articolo).

POST – In attesa di annunci ufficiali, c’è chi si immagina basandosi su scatti pubblicati sul web come potrebbero essere le nuove maglie dell’Inter per la stagione 2021/22. Si tratta della maglia home e di quella away. Questi i concept mostrati su FIFA della prima e della seconda maglia con tanto di nuovo e di sponsor Samsung (nuovo sponsor del club nerazzurro che invece è del tutto da decidere). A seguire le immagini pubblicate su Instagram.