FOTO – Inter, concentrazione in vista dell’Udinese: che grinta Sanchez!

L’Inter ospita l’Udinese domenica alle ore 12.30 nella sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per l’allenamento odierno

ROTAZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria sul campo dell’Empoli, si prepara a sfidare l’Udinese a San Siro. Anche contro i bianconeri il tecnico nerazzurro potrebbe effettuare più di una rotazione, con il possibile riposo di uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella (QUI le ultime).

CONCENTRAZIONE – Samir Handanovic e compagni si sono ritrovati anche oggi ad Appiano Gentile per il consueto allenamento in vista della sfida: molta concentrazione negli occhi dei nerazzurri. Vincere contro l’Udinese darebbe una marcia in più anche in vista della Champions League, ma soprattutto permetterebbe di non perdere ulteriore terreno dai primi posti.