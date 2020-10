FOTO – Inter, con lo Shakhtar Donetsk si rivedrà Young: “I’m back!”

Ashley Young Atalanta-Inter

In Shakhtar Donetsk-Inter sarà di nuovo a disposizione Ashley Young. L’esterno inglese è di nuovo a disposizione di Conte dopo il tampone negativo al Covid-19. E sta letteralmente scalpitando per tornare in campo.

VOGLIA – Ashley Young sarà di nuovo a disposizione, in Shakhtar Donetsk-Inter. L’esterno inglese è finalmente positivo al Covid-19, e potrà tornare a scendere in campo. In questa stagione, il numero 15 ha giocato solo 3 partite (l’ultima a Roma contro la Lazio) e la sua assenza a sinistra si è sentita. Nei piani di Antonio Conte lui è il primo rincalzo nelle rotazioni sulle fasce laterali, e ora potrà tornare a schierarlo. Ancora da stabilire se, contro lo Shakhtar Donetsk, Young partirà titolare o dalla panchina. L’inglese nel frattempo scalpita per tornare a calcare i campi di gioco, soprattutto in Champions League. L’ultima volta la disputò con la maglia del Manchester United, nella stagione 2018/19. Ecco la foto pubblicata da Young, con un commento esplicito: “👀👀 IM BACK 🤘🏾 #ChampionsLeagueReady 🔵⚫️“.