FOTO – Inter, con il Barcellona una scelta di DNA! Ecco la maglia

L’Inter questa sera si gioca l’accesso alla finale di Champions League nella semifinale di ritorno che si disputerà a San Siro alle ore 21. Dunque la Milano nerazzurra si appresta a vivere una grande notte, con Lautaro Martinez pronto a guidare la squadra: ecco con quale maglia

MAGLIA – L’Inter di Simone Inzaghi riparte dal 3-3 contro il Barcellona in terra catalana e a San Siro proverà a conquistare il pass per la finale di Champions League in programma a Monaco di Baviera il 31 maggio. Lautaro Martinez ha recuperato e dunque sarà della sfida, pronto come sempre a guidare i suoi compagni. Ma con quale maglia scenderà in campo l’Inter?

Inter, per la sfida con il Barcellona una scelta basata sul DNA

ORIGINI – San Siro, pieno in ogni ordine di posto, si appresta a vivere una notte europea da brividi. I tifosi sugli spalti spingeranno Lautaro e compagni a coronare un sogno: ma quale sarà la maglia che indosserà l’Inter? Una scelta semplice, come sottolinea lo stesso club su X: “Il nostro DNA”. Dunque sarà la Prima Maglia, quella con i colori del cielo e della notte.

Ecco le immagini dallo spogliatoio.