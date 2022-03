FOTO – Inter, chi è stato il migliore contro il Milan? Votazioni aperte

L’Inter ieri non è riuscita a ritrovare né la vittoria né il gol. I nerazzurri contro il Milan avevano la chance di mettere fine a un periodo nerissimo ma non è successo. Nonostante questo, sui propri profili social, l’Inter ha chiesto chi è stato il migliore in campo ieri.

MVP – Niente vittoria, niente gol segnati ma semplicemente un tassello da cui l’Inter deve ripartire. I nerazzurri contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia hanno arginato il periodo no offrendo una prestazione al di sotto degli standard ma che non ha complicato la qualificazione. L’Inter intanto, sui vari canali social, chiede ai propri tifosi di votare l’Mvp nerazzurro del match di Coppa.

📊 | SONDAGGIO Chi è stato per voi il migliore in campo di #MilanInter? pic.twitter.com/CPkJQH6zHA — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 2, 2022

4 come sempre in candidati: Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Ivan Perisic e Milan Skriniar. Tutti e 4 non hanno fatto cose trascendentali ma sono stati sempre in partita e vissuto il derby proprio come un derby.