FOTO – Inter, chi è stato il migliore a Salisburgo? La scelta dei tifosi

L’Inter ha vinto sul campo del Salisburgo qualificandosi agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. A decidere il match è stato Lautaro Martinez dal dischetto. Secondo i tifosi nerazzurri, però, il Man Of The Match è un altro

IL MIGLIORE – L’Inter di Simone Inzaghi per il terzo anno consecutivo approda agli ottavi di Champions League, ma questa volta lo fa con due turni di anticipo, un evento che in casa nerazzurra mancava dalla stagione 2004/2005. Il gol qualificazione alla Red Bull Arena di Salisburgo è stato messo a segno da Lautaro Martinez dal dischetto che sale a quota 14 reti in 15 partite. Secondo i tifosi dell’Inter, però, non è stato il capitano e numero 10 argentino il Man Of The Match bensì l’altro attaccante, ovvero Marcus Thuram. Il francese non ha messo a segno né gol né assist ma fino al 95′ ha lottato come un leone, fornendo una prestazione di qualità e tanta sostanza.

Gli interisti si sono espressi: Thuram è il migliore di Salisburgo-Inter.