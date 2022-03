FOTO – Inter celebra il World Water Day con tre calciatori che si dissetano

L’Inter affronta la sosta delle nazionali per poi scendere in campo contro la Juventus il prossimo 3 aprile. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto il discorso scudetto. Intanto suoi social il club celebra il World Water Day.

ACQUA – L’Inter celebra il World Water Day, la giornata mondiale dell’acqua e lo fa postando due foto sui propri canali social. Foto semplici che ritraggono tre calciatori nerazzurri, Robin Gosens, Edin Dzeko e Matteo Darmian che si dissetano durante un allenamento ad Appiano Gentile.

💧 | WORLD WATER DAY Celebriamo insieme la più importante delle risorse dell’uomo sulla terra 🌎

Buona giornata mondiale dell’acqua! 👏🏻

#WorldWaterDay2022 #FORZAINTER pic.twitter.com/75gnXSmg52 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 22, 2022

A seguire una didascalia emblematica. «Celebriamo insieme la più importante delle risorse dell’uomo sulla terra Buona giornata mondiale dell’acqua».