FOTO − L’Inter celebra Barella: «Motore inesauribile, a tutto Bare!»

Nicolò Barella ha disputato una grandissima stagione. Dopo aver concluso con l’Inter, ieri ha giocato la sua ultima partita dell’anno anche con l’Italia. Ora vacanze

TOTALE − Barella autentico trascinatore dell’Inter in questa stagione. Il centrocampista sardo ha vinto due trofei con la maglia nerazzurra e raggiunto la finale di Champions League contro il Manchester City. Per lui stagione top. Ben 52 presenze, condite da nove gol e 10 assist. Il club lo celebra sui social: «Motore inesauribile e copertura totale del campo. Una vera stagione a tutto Bare». Giocatore assolutamente indispensabile per Simone Inzaghi. Ieri ha disputato la sua ultima partita anche con l’Italia. Ora andrà in vacanza per ritornare al meglio per il ritiro di luglio.

Motore inesauribile e copertura totale del campo 🏃‍♂️

Una vera stagione a tutto Bare 🌪️#ForzaInter pic.twitter.com/tTjKpRZwPK — Inter (@Inter) June 19, 2023

Fonte: Twitter Inter