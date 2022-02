FOTO – Inter, carica Materazzi: «E’ la cosa più bella che possa capitare!»

L’Inter stasera affronta il Liverpool a San Siro nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Materazzi da ex interista suona la carica, ricordando a tutti cosa vuol dire giocare la massima competizione europea con la maglia nerazzurra

PIÙ BELLA COSA – L’Inter stasera ospita il Liverpool a San Siro nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Una partita dal sapore speciale, quel sapore che Marco Materazzi conosce perfettamente, lui che la Coppa dalle ‘grandi orecchie’ l’ha sollevata al cielo proprio in maglia nerazzurra. L’ex difensore suona la carica come sempre e ricorda a tutti cosa significa giocare questa competizione con la maglia dell’Inter: “E’ la cosa più bella che possa capitare”.

E se lo dice uno degli eroi del Triplete c’è da crederci.