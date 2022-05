FOTO – Inter campione, festeggia anche ex presidente Thohir sui social

L’Inter ha alzato al cielo ieri il secondo trofeo dell’anno e lo ha fatto contro la Juventus, per la seconda volta. A festeggiare all’Olimpico ovviamente tutta la dirigenza ma sui social spunta anche la festa dell’ex patron nerazzurro, Thohir.

FESTA – Chi è passato dalla famiglia dell’Inter difficilmente ne esce. Erick Thohir, ex presidente dei nerazzurri, ieri si è goduto il trionfo nella Coppa Italia della squadra di Inzaghi e non ha voluto far mancare il suo tifo sui social network.

Campioni della Coppa Italia. Forever Forza Inter. Questo il messaggio scritto da Thohir in merito alla conquista del secondo trofeo stagionale.