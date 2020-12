FOTO – Inter, Cambiasso ricorda il rito pre-partita dei nerazzurri

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso, colonna della storia dell’Inter, ricorda uno dei riti che precedevano le partite dei nerazzurri.

CLAN – Per anni all’Inter si è parlato di “clan dell’asado”. La colonia argentina è sempre stata la più numerosa tra i giocatori provenienti dal Sudamerica. E i capostipiti sono sicuramente Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso. Il capitano e il suo pretoriano più fedele, 1.289 presenze in due coi colori nerazzurri. E proprio il Cuchu sceglie di ricordare uno dei tanti momenti che precedevano le partite dell’Inter. Un rituale molto caro ai sudamericani, e in particolari agli argentini. Infatti è risaputo quanto gli albicelesti amino il “mate”, una sorta di the caldo, bevuto in uno specifico contenitore. Ecco la foto condivisa da Cambiasso assieme a Zanetti, Walter Samuel e Diego Milito: