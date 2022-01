FOTO − Inter, Caicedo: «Orgoglioso di appartenere a questo grande club»

Caicedo non nasconde la sua felicità per aver firmato con l’Inter. L’attaccante ecuadoregno (vedi primo allenamento), rimarrà in nerazzurro almeno fino a giugno. Ottimo rinforzo per la squadra di Inzaghi che lo ritrova dopo i 4 anni passati insieme alla Lazio

Contento y orgulloso de pertencer a este gran club y campeón de Italia @Inter 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/IojuJ26XCF — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 29, 2022

Caicedo diventa la quinta punta all’Inter insieme a Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Alexis Sanchez e Joaquin Correa.