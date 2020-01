FOTO – Inter-Cagliari, Sanchez di nuovo in campo: il messaggio del club

In Inter-Cagliari, Alexis Sanchez torna ad indossare la maglia dell’Inter dopo più di tre mesi. Ecco il messaggio con cui il club nerazzurro “accoglie” il Nino Maravilla.

DA OTTOBRE – Quella di Inter-Cagliari sarà la quinta presenza di Alexis Sanchez in nerazzurro. L’ultima volta era stato il 2 ottobre 2019, nell’andata di Barcellona-Inter (2-1). Il cileno ha saltato gli ultimi tre mesi di stagione per un infortunio alla caviglia subito in Nazionale, nella sfida contro la Colombia. Operato nei giorni successivi, è tornato ufficialmente a disposizione di Antonio Conte solo contro il Napoli, lo scorso 6 gennaio. Contro gli azzurri e contro l’Atalanta, Sanchez si è accomodato in panchina. Nell’impegno odierno di Coppa Italia, partirà finalmente titolare, accanto a Romelu Lukaku, suo compagno già al Manchester United. Ecco il messaggio pubblicato dal club sui social: “👋 | MARAVILLA Di nuovo in campo: Alexis #Sanchez! 🇨🇱😍 #InterCagliari #CoppaItalia #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵”