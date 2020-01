FOTO – Inter-Cagliari, la prima di Young e Moses a San Siro: il loro arrivo

Condividi questo articolo

Ashley Young sarà subito protagonista dal primo minuto in Inter-Cagliari, mentre Victor Moses potrebbe avere un’opportunità a gara in corso

INTER-CAGLIARI – Intanto però l’Inter dà il benvenuto ai due innesti Ashley Young e Victor Moses, appena arrivati a San Siro per la loro prima partita in nerazzurro. Il primo è stato subito lanciato in campo dal tecnico Antonio Conte, mentre l’altro potrebbe avere occasione di calciare il terreno di gioco nel corso della partita. Intanto l’account della società meneghina su Twitter ci propone le foto del loro arrivo a San Siro.