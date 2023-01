FOTO – Inter, buon umore in vista della gara col Verona: «Oggi si gioca»

Buon umore in casa Inter in vista della partita di stasera contro l’Hellas Verona, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

FOTO – Buon umore in allenamento fra Danilo D’Ambrosio, Andre Onana, Stefan de Vrij e Raoul Bellanova a poche ore dall’inizio do Inter-Hellas Verona nella foto condivisa dal Club nerazzurro tramite il proprio account Twitter. Inoltre nel tweet si legge. “Oggi si gioca 🙌🤩 #ForzaInter #InterVerona“.

Fonte: Twitter Inter