FOTO – Inter-Barcellona, squadra blaugrana in partenza per Milano

Il Barcellona vola a Milano, dove nella serata di domani sfiderà l’Inter nella gara valida per il terzo turno del gruppo C di Champions League.

INTER-BARCELLONA – Il Barcellona è in arrivo a Milano. A rendere nota la partenza della squadra blaugrana allenata dal tecnico Xavi è stata la stessa società catalana. Qiest’ultima ha pubblicato un tweet annunciando così il viaggio della compagine spagnola verso il capoluogo lombardo, dove giocherà domani contro l’Inter nel match valido per il terzo turno del gruppo C di Champions League.

Fonte: Twitter FC Barcelona