FOTO – Inter-Barcellona, anche Ryanair España fa ironia su VAR e rigore!

Inter-Barcellona fa discutere molto in Spagna, con tanto di richiesta di chiarimenti alla UEFA da parte del club blaugrana (vedi articolo) nonché di accuse assurde per un post Instagram di Bastoni (vedi articolo). Nelle ultime ore anche Ryanair España ha trovato il modo di ironizzare sul presunto rigore non assegnato agli spagnoli

IRONIA – Inter-Barcellona in Spagna non è stata digerita e difficilmente accadrà, a quanto pare. Dal gesto provocatorio di Xavi Hernandez a bordocampo, passando per l’esposto alla UEFA fino alle accuse mosse ad Alessandro Bastoni, reo di aver provocato con un post Instagram. Ce n’è per tutti all’indomani della sconfitta, forse inaspettata, di Sergio Busquets e compagni. A ironizzare sull’accaduto ci pensa Ryanair España che in un tweet scrive: “Ryanair-VAR: non hanno schermi televisivi”. Il riferimento è ovviamente al presunto rigore non assegnato al Barcellona per un tocco di mano di Denzel Dumfries, rivisto al VAR.

Ryanair 🤝 VAR

no tener pantallas de TV https://t.co/pU4HHk5vus — Ryanair España (@Ryanair_ES) October 5, 2022

Tutto bene quel che finisce con una risata.