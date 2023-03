FOTO − L’Inter fa gli auguri all’ex tuttofare (pure portiere): Farinos!

Tanti auguri a Javier Farinos, ex centrocampista dell’Inter dal 2000 al 2004. Lo spagnolo viene ricordato soprattutto per aver vestito anche i panni del portiere in un indimenticabile match di Coppa Uefa contro il Valencia

TANTI AUGURI − Buon compleanno Farinos. L’ex giocatore spagnolo spegne oggi 45 candeline. All’Inter ha giocato dal 2000 al 2004, con un breve intermezzo al Villarreal nel 2003. In maglia nerazzurra non è riuscito a portare a casa nessun trofeo, ma resterà per sempre nel cuore dei tifosi per l’indimenticabile nottata di Valencia, ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa 2001/02. In quel caso si infilò i guantoni da portiere dopo l’espulsione di Toldo per esaurimento cambi riuscendo a difendere l’1-0 firmato Nicola Ventola.

Qualità, quantità e… Un clean sheet nel CV ⚽🧤📓

Tanti auguri di buon compleanno, Farinós 🎂🎉#ForzaInter pic.twitter.com/u239ylWFbR — Inter (@Inter) March 29, 2023

Fonte: Canale Twitter del club