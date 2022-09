FOTO – Inter, altro allenamento sotto la pioggia: che grinta Asllani!

Anche oggi l’allenamento ad Appiano Gentile è stato caratterizzato dalla forte pioggia. Questo non ha di certo fermato la squadra allenata da Simone Inzaghi, in campo alla vigilia di Inter-Roma. Che grinta Kristjan Asllani.

IN ALLENAMENTO – L’Inter oggi si è riunita ad Appiano Gentile per svolgere l’allenamento alla vigilia di Inter-Roma, caratterizzato anche oggi da forte pioggia. Di ritorno dalle nazionali, subito tanta corsa per i nerazzurri impegnati alla Pinetina. Su tutti Kristjan Asllani, grande entusiasmo per il ragazzo, pronto al debutto da titolare contro la Roma a centrocampo, al posto dello squalificato Marcelo Brozovic.

Di seguito l’immagine pubblicata su Instagram nella pagina ufficiale dell’Inter.