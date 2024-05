FOTO – Inter, sempre più in alto! Seconda stella esposta in sede

L’Inter non smette di celebrare la magnifica stagione. La seconda stella conquistata arriva anche ad altezze incredibile. La foto che immortala la nuova veste della sede nerazzurra.

CELEBRAZIONI – I sacrifici, i timori, e le fatiche di un’itera stagione sono valse all’Inter la rinomata seconda stella. Un traguardo, sudato e combattuto, talmente prestigioso che non può che esser messo in risalto in ogni modo e occasione. Da quando la squadra di Simone Inzaghi ha aritmeticamente vinto lo scudetto nel derby i festeggiamenti non sono di certo mancati. Numerosissime e ripetute le celebrazioni per l’Inter, dalla sfilata col pullman scoperto dopo la gara contro il Torino a quella sul campo di San Siro al termine del match con la Lazio. Fino, addirittura, alla serata di gala organizzata dalla società al Palazzo Sforzesco di Milano.

La seconda stella dell’Inter si prende la scena… anche in sede!

COSÌ IN ALTO – Domenica sera si chiuderà, definitivamente, la trionfale stagione nerazzurra con la sfida contro il Verona, ma le onorificenze per i ragazzi di Inzaghi non sembrano ancora voler finire. Neanche il cambio di proprietà, avvenuto negli ultimissimi giorni, ha placato l’entusiasmo. Tanto che la facciata dell’Head Quarter oggi ha voluto ricordare, ancora una volta, di chi è la seconda stella a Milano. Sulla facciata della sede dell’Inter, posta in Viale della Liberazione, è comparso l’imperioso stemma nerazzurro con le due stelle. Il club nerazzurro, che se ne dica, vuole salire sempre più in alto, anche col nuovo vertice societario. Così in alto, addirittura, da raggiungere il grattacielo del quartier generale. Di seguito la foto pubblicata dall’Inter sui canali ufficiali del club.

https://x.com/Inter/status/1794015641696952435?t=maB0UAs19OpoabGqaLOFJQ&s=08