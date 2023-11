FOTO – Inter, allenamento in vista della Juventus: espressioni concentrate

I giocatori dell’Inter non impegnati con le rispettive nazionali continuano ad allenarsi in vista del match in casa della Juventus, previsto domenica 26 novembre.

ALLENAMENTO – I giocatori dell’Inter non impegnati con le rispettive nazionali stanno continuando ad allenarsi in casa nerazzurra in vista dell’impegno di domenica 26 novembre contro la Juventus. A seguire il contenuto condiviso dal club meneghino con all’interno un messaggio e alcune foto con protagonisti diversi calciatori nerazzurri con espressioni super concentrate nel corso di un allenamento.

Fonte: Twitter Inter