FOTO – Inter, allenamento ad Appiano Gentile. Tanti Primavera e…Chivu!

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri devono assolutamente provare a tenere aperto il discorso scudetto. Mancano molti nazionali ma ad Appiano Gentile l’Inter si allena agli ordini di Simone Inzaghi e…Cristian Chivu.

ALLENAMENTO – L’Inter si allena e continua la sua preparazione in vista della prossima cruciale sfida di Serie A contro la Juventus. Appiano Gentile è stata ovviamente un po’ svuotata visti i tanti impegni delle varie nazionali e Simone Inzaghi si ritrova ad allenare un gruppo ridotto di nerazzurro. Per completare dal punto di vista numerico sono presenti anche tanti calciatori della Primavera con il tecnico, Cristian Chivu, presente anche lui per visionare i suoi ragazzi e imparare da Inzaghi.

💪 | FOTO Tutte le immagini della seduta di allenamento dei nerazzurri 👇 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 23, 2022

Sicuramente Inzaghi sfrutterà queste due settimane per ricaricare le pile dei pochi presenti ma anche per visionare i ragazzi della Primavera più da vicino. La gallery dell’allenamento di oggi la trovate al link posto sopra.