FOTO – Inter, Al-Ittihad dà inizio alla missione: primo step verso Monza!

L’Inter mercoledì 7 agosto sfida l’Al-Ittihad di Benzema a Monza. La squadra saudita, diretta dall’ex Inter Laurent Blanc, è atterrata in Italia dopo essere stata in Spagna per l’amichevole con il Betis

PENULTIMO TEST – L’Inter, dopo l’1-1 ottenuto in extremis contro il Pisa di Filippo Inzaghi, si prepara agli ultimi due impegni di precampionato contro Al-Ittihad e Chelsea. Il 17 agosto invece sarà tempo di esordio in campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. I nerazzurri di Simone Inzaghi, orfani di Mehdi Taremi, attendono il rientro anticipato di capitan Lautaro Martinez. L’argentino infatti, vista l’emergenza in attacco, ha deciso di tagliarsi le ferie di almeno due giorni. In ogni caso è difficile possa già vedersi in campo contro la squadra di Laurent Blanc. Chi invece potrebbe esserci è Marcus Thuram.

Inter, l’Al-Ittihad è arrivato in Italia: inizia la missione!

SFIDA INTERESSANTE – L’avversario, l’Al-Ittihad, è reduce dall’amichevole spagnola contro il Betis, persa 4-1. La squadra di Karim Benzema è atterrata poco fa in Italia e dunque è ufficialmente iniziata la missione Inter. La squadra saudita vorrà rifarsi della sconfitta subita in Spagna ma anche l’Inter non ha alcuna intenzione di rovinare lo score estivo finora ottenuto. Sarà una bella sfida.

📸| بعثة الفريق الكروي تصل إلى إيطاليا 🛬#النمور_في_ايطاليا pic.twitter.com/SX3q5mfX6B — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 4, 2024

Ecco le foto dell’arrivo.