FOTO – Inter, 4 portieri a disposizione per il 2023. Tempo di allenamenti

L’Inter avrà d’ora in poi a disposizione 4 portieri. Le scelte tra gli estremi difensori possono essere diverse, intanto il club nerazzurro pubblica su Twitter una foto dei calciatori in questione.

QUANTITÀ – L’Inter avrà a disposizione da gennaio 4 portieri. Gabriel Brazao è rientrato dopo i diversi infortuni gravi che ha dovuto superare e si è aggiunto al gruppo già consolidato in questa stagione. Il futuro del brasiliano è ancora un punto di domanda, questo mese potrà portare una nuova partenza in prestito. La squadra nerazzurra si sta allenando in vista della partita con il Napoli, l’estremo difensore titolare a meno di sorprese dovrebbe essere André Onana. Il camerunense deve rifarsi dopo i controversi Mondiali e il 2023 dev’essere l’anno della sua consacrazione a Milano. Samir Handanovic e Alex Cordaz continueranno l’esperienza meneghina fino a giugno, il futuro poi dipenderà dalle scelte della dirigenza. L’Inter ha pubblicato su Twitter una foto dei 4 portieri in allenamento.