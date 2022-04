FOTO – Inter, 4 nerazzurri vedono il Milan: «Sguardo a un solo obiettivo»

L’Inter stasera affronta il Milan nel derby valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Intanto il club nerazzurro su Twitter scandisce il tempo che manca guardando l’obiettivo dritto negli occhi

SGUARDO DETERMINATO – L’Inter stasera è attesa dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan: si parte dallo 0-0 dell’andata. Nerazzurri e rossoneri, oltre che lottare per la conquista dello scudetto, si giocano la finale della coppa nazionale in un San Siro che viaggia verso il record di incassi. Intanto l’Inter su Twitter scandisce il tempo che manca al fischio d’inizio, fissato per le ore 21.00, guardando dritto verso l’obiettivo.

Noi in questo momento: zoom sull'immagine 🔍🔬 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 19, 2022

OBIETTIVO – “I ragazzi hanno lo sguardo ad un solo obiettivo. E voi?”, chiede il club nerazzurro su Twitter. Gli occhi di Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu comunicano un solo messaggio: vincere per conquistare un’altra finale.