FOTO – Infortunio Rodri, l’Inter è vicina: ‘Torna presto campione’

Bruttissimo infortunio per Rodri, che ha finito anzitempo la sua stagione con il Manchester City. L’Inter, che lo ha sfidato in Champions League, gli è vicino.

INFORTUNIO – Tegola per il Manchester City che perde per tutto l’anno Rodri. Il centrocampista spagnolo, serio candidato alla vittoria del Pallone d’Oro, ha già finito anzitempo la sua stagione. Poco fa il comunicato del club inglese, per l’infortunio accorso durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal di domenica. Settimana scorsa, aveva giocato la partita di Champions League contro l’Inter, pareggiata per 0-0. Guardiola dunque perde il suo miglior centrocampista sia per il campionato che per l’Europa. Da capire se riuscirà ad esserci per il Mondiale per Club della prossima estate.

Rodri si fa male, l’Inter è vicina all’avversario

MESSAGGIO – L’Inter ha voluto scrivere un post di vicinanza per Rodri. Da degno e leale avversario, il club nerazzurro sta vicino al campione spagnolo del Manchester City, che dovrà stare fuori per un periodo di tempo piuttosto lungo. Sul proprio account ufficiale di X, i nerazzurri hanno appena pubblicato questo post:

Non così grave, ma dovrà stare pur sempre ai box per un paio di settimane Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha riportato una distrazione femorale. Tanti troppi infortuni per un calcio che non si ferma mai.