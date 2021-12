FOTO – Il buongiorno arriva direttamente da…Calhanoglu!

E’ l’uomo del momento in casa Inter. E non potrebbe essere altrimenti quando un giocatore passa dal Milan ai nerazzurri dopo anni difficili in maglia rossonera. Hakan Calhanoglu si è preso l’Inter e il suo amore verso i tifosi è ricambiato con molti post sui social.

BUONGIORNO – Come detto è l’uomo del momento in casa Inter. Il numero 20 nerazzurro, Calhanoglu, ha fin qui messo a referto 6 reti e 8 assist, un bella tabella di marcia per uno che, fino all’anno scorso, sembrava un giocatore dispero in campo. La qualità di Calhanoglu è venuta fuori visti anche i giocatori ai suoi fianchi e ora, il turco, è sempre più legato ai tifosi interisti. Questa mattina, il 20, ha postato sui vari social delle foto della partita di ieri con la Salernitana.

La didascalia è molto semplice: “Buongiorno” con due colori, uno l’azzurro e l’altro il nero. Calhanoglu si sta esaltando e con lui, tutto il mondo Inter.