FOTO – Icardi ricorda l’Inter e fa gli auguri per i 115 anni!

All’appello degli ex calciatori dell’Inter che oggi si sono mossi per fare gli auguri per il compleanno del club nerazzurro, non manca ovviamente Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha pubblicato una storia su Instagram.

AUGURI – 219 partite, 124 gol. Questo è stato Mauro Icardi con l’Inter, in un’esperienza dai due volti conclusa nel peggiore dei modi. Il calciatore argentino non dimentica però il suo passato e fa gli auguri al club nerazzurro con una foto su Instagram. Questo il suo contributo per la giornata speciale dei 115 anni.