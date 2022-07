FOTO – Icardi nostalgico di fronte San Siro: «Momenti indelebili!»

Mauro Icardi è in Italia. Attraverso una storia pubblicata sul suo account di Instagram in cui è immortalato San Siro, l’attaccante del PSG si è mostrato nostalgico

NOSTALGIA – Mauro Icardi ha scritto le pagine migliori della sua carriera con la maglia dell’Inter. Forse è per questo che, quest’oggi, di fronte a San Siro, non saranno mancate le emozioni ed i ricordi per l’attaccante argentino attualmente al PSG. Attraverso una storia pubblicata sul suo account di Instagram, che immortala lo stadio di Inter e Milan, l’ex numero 9 e capitano nerazzurro ha commentato così la vista dell’impianto milanese: «Quante emozioni vissute qui.. momenti indelebili della mia vita famigliare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno sempre nel cuore». Di seguito la storia pubblicata da Icardi:

Fonte: Account Instagram Icardi