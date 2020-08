FOTO – Handanovic: “Inter, concluso campionato difficile. Ancora un significato…”

Condividi questo articolo

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, dopo la vittoria maturata ieri contro l’Atalanta e dunque il secondo posto matematico, attraverso i social ha analizzato in breve la stagione difficile appena conclusa in Serie A, ma con l’Europa League alle porte.

CAMPIONATO DIFFICILE – Samir Handanovic il giorno dopo la vittoria in Atalanta-Inter e il secondo posto conquistato a -1 dalla Juventus prima in classifica, attraverso i social ha analizzato in breve la stagione nerazzurra ma con l’Europa League alle porte: “Si è concluso un campionato difficile ma abbiamo ancora un significato importante da dare a questa stagione di crescita”.