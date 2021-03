FOTO – Hakimi in volo verso Milano: presto a disposizione dell’Inter

Hakimi, dopo l’ultima fatica con il Marocco, sta tornando in Italia. Il calciatore, infatti, come mostrato sul suo profilo “Instagram”, è in volo verso Milano. Presto sarà a disposizione dell’Inter e di Conte

RITORNO – Hakimi, dopo aver giocato per 90′ nel match vinto dal suo Marocco contro il Burundi (qui l’articolo) è pronto a tornare in Italia. Attraverso il suo account di “Instagram”, infatti, il calciatore dell’Inter, si mostra su un aereo, in volo verso Milano. Conte, quindi, potrà presto riabbracciare una pedina fondamentale della rosa nerazzurra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achraf Hakimi (@achrafhakimi)