FOTO – Hakimi festeggia vittoria e assist del 2-3: “Andiamo ragazzi!”

Hakimi (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Achraf Hakimi gioca un ruolo determinante in Borussia Monchengladbach-Inter, anche partendo dalla panchina. Ecco la sua gioia dopo la partita.

DECISIVO – Achraf Hakimi parte in panchina per Borussia Monchengladbach-Inter. Ma entra in campo al 60′ per Matteo Darmian (autore del vantaggio), e incide presto sulla partita. Infatti è il marocchino a servire a Romelu Lukaku il pallone del momentaneo 1-3. Ecco la gioia del numero 2 a fine partita: