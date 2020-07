FOTO – Hakimi all’Inter, il benvenuto in Serie A di Theo Hernandez

Achraf Hakimi è ufficialmente un giocatore dell’Inter, come annunciato nella giornata di oggi. Tra i primi a dargli il benvenuto in Serie A, c’è Theo Hernandez. Entrambi ex Real Madrid, si ritroveranno ora sui campi di Serie A, e nei prossimi derby tra Inter e Milan.

ARIA DI DERBY – C’è già aria di derby per Achraf Hakimi, nuovo giocatore dell’Inter. In attesa dell’annuncio in pompa magna che un colpo del genere merita, il terzino marocchino si gode le prime ore della sua storia nerazzurra. E tra i primi a dargli il benvenuto in Serie A c’è una vecchia conoscenza per l’ex Borussia Dortmund, il terzino del Milan Theo Hernandez. I due sono stati a lungo separati nel corso della carriera, e continueranno ad esserlo nei prossimi anni. Hakimi è cresciuto nel Real Madrid, Hernandez nell’Atletico Madrid. Il marocchino è di piede destro (ma calcia benissimo anche di sinistro), il francese è un mancino puro. Si sono trovati a condividere lo spogliatoio solo una volta, per appena 12 mesi. Era la stagione 2017/18, ed entrambi giocavano proprio nel Real Madrid. Unica stagione coi blancos per tutti e due: 17 gare e 2 gol per Hakimi, 23 per il rossonero. Ma la stagione rimane ugualmente indimenticabile, con la prima Champions League vinta nella loro giovane carriera. Ancora su fasce opposte, i due esterni torneranno ad affrontarsi con due maglie diverse. Ecco il benvenuto di Hernandez ad Hakimi: “A presto in @SerieA e nei futuri derby @AchrafHakimi 😉 #GoodMemories”. Risposta entusiasta del marocchino neo-nerazzurro: “A presto😜“.