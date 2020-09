FOTO – Hakimi al settimo cielo dopo vittoria e gol: “Sono molto contento!”

Hakimi è stato tra i grandi protagonisti di Benevento-Inter. Il marocchino ha messo a segno un assist per Lukaku e una rete, la prima in maglia nerazzurra. Di seguito la sua esultanza su Twitter

FELICE – Achraf Hakimi esulta dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Benevento: l’ex Borussia Dortmund è stato tra i grandi protagonisti della sfida con un assist e una rete, la prima in maglia nerazzurra. “Molto contento per la vittoria e per il mio primo con l’Inter”, scrive Hakimi su Twitter.

Muy contento por la victoria y por mi primer gol con el @inter 😁 💪🏾⚽️. Happy for the victory and for my first goal with @inter 😁💪🏾⚽️. #forzaInter 🔵⚫️ pic.twitter.com/aMqQnyEH2C

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 30, 2020