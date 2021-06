FOTO – Hakimi a Eriksen: «Felice di averti potuto dedicare il gol, sii forte!»

Hakimi è doppiamente soddisfatto dopo aver deciso Marocco-Burkina Faso. Il numero 2 dell’Inter, attraverso una foto pubblicata sui propri profili social, rinnova la dedica per l’amico Eriksen

DEDICA VOLUTA – Aver deciso la partita della sua Nazionale Marocchina è solo una parte della medaglia che Achraf Hakimi indossa orgogliosamente dopo Marocco-Burkina Faso (vedi articolo). L’esterno destro dell’Inter, autore dell’1-0 su punizione (vedi video), ha dedicato il gol a Christian Eriksen (vedi articolo). Il numero 24 realizzato con le mani dal numero 2 interista è quello che il centrocampista danese indossa in maglia nerazzurra: “Felice per la vittoria e per aver potuto dedicare il gol al mio amico! Sii forte”. Di seguito il post pubblicato da Hakimi su Instagram.