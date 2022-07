FOTO – Guarin non dimentica San Siro: «Tanti momenti di gioia!»

L’Inter è rimasta nel cuore di Fredy Guarin così come le emozionanti partite giocate a San Siro dal centrocampista colombiano.

EX INTER – Fredy Guarin non dimentica il suo passato all’Inter e le partite giocate a San Siro: «Come dimenticare tanati momenti di gioia in questo stadio».

Di seguito il post pubblicato sui social