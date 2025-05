FOTO – Guarin, dalla festa di Moratti a casa… Inter: ‘Il giaguaro si aggira’

Visita speciale oggi ad Appiano Gentile, casa dell’Inter: L’ex centrocampista nerazzurro Fredy Guarin è stato ospite dei nerazzurri, dopo aver partecipato ieri alla festa degli 80 anni di Massimo Moratti.

IN VISITA – Fredy Guarin a casa Inter, dopo aver partecipato, nella giornata di ieri, alle celebrazioni per gli 80 anni dell’ex presidente e patron nerazzurro Massimo Moratti. L’ex centrocampista nerazzurro, di nazionalità colombiana, oggi ha fatto visita ad Appiano Gentile, quartier generale della Beneamata. Lui ovviamente conosce bene quelle latitudini, avendo giocato all’Inter dal 2012 al 2016. Il Guaro, nonostante avesse giocato in un’Inter in grande difficoltà e in perenne lotta per entrare quantomeno in Europa League, ha comunque lasciato un bel ricordo di sé ai propri tifosi. Da ricordare il suo potente tiro da fuori. Il club nerazzurro, sui social, ha documentato il tutto:

Guarin ritorna ad Appiano Gentile a meno 1 da Inter-Lazio

COME BACK – Bei giorni in quel di Milano per Guarin, che dopo aver passato la bella giornata di ieri in compagnia di molti ex compagni e amici, oggi ha voluto assistere da vicino all’allenamento della squadra di Inzaghi, che domani giocherà contro la Lazio a San Siro. I nerazzurri vanno a caccia del successo per mettere pressione sul Napoli, impegnato in contemporanea a Parma.