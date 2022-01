FOTO – Gosens, video di presentazione in arrivo: primo indizio

Sta per arrivare il video di presentazione di Robin Gosens, dopo il suo acquisto la scorsa settimana dall’Atalanta. Ad annunciarlo è proprio l’Inter attraverso un indizio sul proprio profilo Twitter ufficiale.

FRECCIA – Un indizio eloquente quello lanciato dall’Inter sul proprio profilo Twitter ufficiale. “Avete visto altre frecce in città?”. Richiamo inevitabile alla nuova freccia regalata a Simone Inzaghi per la fascia sinistra: Robin Gosens.

📸 | FOTO Avete visto altre frecce in città? 🏹 🏹 🏹 pic.twitter.com/nqKnGC0cLQ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 31, 2022

Un indizio, insomma, per avvertire i tifosi di come stia per arrivare il video di presentazione del giocatore tedesco. Non resta che attendere!