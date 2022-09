FOTO – Gosens si gode la vittoria: «Grande notte di Champions League!»

Robin Gosens ha disputato una buona gara contro il Viktoria Plzen. L’esterno dell’Inter, attraverso il suo account di Instagram, si gode il successo

VITTORIA – Robin Gosens è sceso in campo da titolare in Viktoria Plzen-Inter. Il numero 8 nerazzurro ha disputato una buona gara: da una sua giocata è partita l’azione che ha portato allo 0-1 firmato Edin Dzeko. Il tedesco, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, festeggia la vittoria arrivata in Repubblica Ceca. Di seguito il suo post