FOTO − Gosens, primo allenamento con l’Inter: al lavoro per recuperare

Robin Gosens, neo acquisto nerazzurro, si è sottoposto nella giornata odierna al primo allenamento con la maglia dell’Inter. Lavoro in palestra per il laterale tedesco, tanto esercizio fisico per recuperare velocemente dall’infortunio

Gosens sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale patito a settembre a cui è seguita una ricaduta a dicembre.