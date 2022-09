FOTO − Gosens carico in vista di Inter-Bayern Monaco, chance dal 1′?

Gosens è partito in maniera deludente in questo inizio di stagione con la maglia dell’Inter. Ma l’ex Atalanta è determinato a riscattarsi. Spera in una maglia per Inter-Bayern Monaco di Champions League

CARICA − Si viaggia verso Inter-Bayern Monaco, prima uscita in Champions League dei nerazzurri. Squadra di Simone Inzaghi chiamata al riscatto dopo il brutto KO nel Derby contro il Milan in campionato. Robin Gosens, titolare solo una volta in questa stagione (alla prima giornata col Lecce), scalpita per partire dal primo minuto. Il tedesco ha mostrato la sua determinazione anche sul suo account Instagram.

Inzaghi non esclude un possibile impiego di Gosens sin dall’inizio (vedi articolo).