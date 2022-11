FOTO – Gosens, altro che addio! Non vede l’ora di tornare: «Inter, a presto!»

Robin Gosens fin qui non ha mostrato tutto il suo valore, considerando anche qualche problema fisico di troppo e anche l’esplosione di Federico Dimarco. Nelle ultime si parla addirittura di un suo possibile addio a gennaio, ma l’esterno tedesco ha risposto subito sui social con un messaggio dedicato all’Inter.

VOGLIA DI INTER – Gosens quasi non vuole saperne di andare via dall’Inter. Nonostante le voci di mercato sempre più insistenti soprattutto in vista di gennaio, lui ha risposto così in vista delle vacanze dovute al Mondiale: «Inter, a presto!». Di seguito il post pubblicato su Instagram dal calciatore. Ricordiamo che il gruppo nerazzurro si ritroverà ad Appiano Gentile i primi di dicembre, prima del mini-ritiro a Malta dove disputerà alcune amichevoli.

Fonte: Account Instagram di Gosens