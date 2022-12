FOTO – Gosens, altra prova positiva: lui corre verso gennaio, Inter riflette

Gosens a differenza del primo test amichevole con lo Gzira United non è sceso in campo dal 1′ ma ha comunque trovato il modo di lasciare il segno con l’assist per la quarta rete di Carboni (vedi focus). Il tedesco è tra quelli che si sta maggiormente mettendo in mostra in questo mini ritiro a Malta: il futuro sarà ancora a tinte nerazzurre?

DIMOSTRAZIONI – Robin Gosens ce la sta mettendo tutta per far cambiare idea a Simone Inzaghi che nella prima parte di stagione sembrava averlo messo da parte. Il tedesco è tra i più positivi di questo mini ritiro a Malta: contro lo Gzira United da titolare ha segnato un gol mentre contro il Salisburgo, entrato a partita in corso, ha fornito l’assist vincente per la rete di Valentin Carboni. In generale è il suo stato di forma a far ben sperare in una seconda parte di stagione da protagonista. Il mercato di gennaio si avvicina e l’Inter non ha ancora sciolto le riserve sul futuro dell’ex Atalanta che comunque sta dimostrando di poter tornare in gioco.

Intanto Gosens su Instagram corre verso la ripresa del campionato.