FOTO − Gosens con 2 rivali-compagni! Inter-Bayern Monaco sullo sfondo

Robin Gosens è stato convocato da Joachim Löw per gli impegni della Germania. Il numero 8 dell’Inter ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto durante l’allenamento odierno. Insieme a lui Joshua Kimmich e Serge Gnabry, affrontati nella prima giornata di Champions League.

INTER-BAYERN MONACO CONTINUA − Con una storia sul suo profilo Instagram, Robin Gosens ha mostrato una curiosa immagine tratta dall’allenamento odierno della nazionale tedesca. L’esterno classe ’94 ha pubblicato una foto in compagnia di Joshua Kimmich e Serge Gnabry, compagni nel ritiro della nazionale. Ma avversari nella prima giornata di Champions League dell’Inter. In quell’occasione, Gosens partì dal primo minuto nella sfida contro il Bayern Monaco. Partita che terminò con i bavaresi vincenti a San Siro per due reti a zero.

Lo stesso Gosens, in un’intervista rilasciata ieri a Kicker (vedi articolo), aveva parlato proprio di quel match, sottolineando gli altissimi ritmi tenuti dai tedeschi per tutti i 90 minuti.