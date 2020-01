FOTO – Godin promuove l’Inter di Coppa: “Buona partita, bella vittoria”

Godin ha commentato in sintesi il passaggio del turno in Coppa Italia dopo il netto 4-1 in Inter-Atalanta. Breve commento sul proprio account Instagram

QUALIFICATI – Diego Godin promuove l’Inter versione Coppa Italia: “Buona partita, bella vittoria“. Il difensore nerazzurro, in campo per tutta la gara contro il Cagliari, si gode la qualificazione ai quarti di finale. Unica nota dolente, il cartellino giallo rimediato. Di seguito il post del numero 2 di Antonio Conte.