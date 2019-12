FOTO – Godin in Uruguay, Reunion in salsa...

FOTO – Godin in Uruguay, Reunion in salsa Inter con due connazionali!

Godin si sta godendo le ultime ore di vacanza in Uruguay prima di tornare a Milano per la ripresa della stagione. Il difensore nerazzurro ne ha approfittato anche per una serata di Reunion con due ex Inter in occasione dell’anniversario di matrimonio di Suarez, come ha mostrato attraverso il proprio account Instagram

REUNION – Diego Godin, invitato dal compagno di nazionale Luis Suarez alla sua festa di anniversario di matrimonio, ha passato la serata con due ex giocatori dell’Inter. Si tratta di Diego Forlan e Walter Gargano, entrambi a Milano per una sola stagione. Il primo ha giocato con la maglia nerazzurra nella stagione 2011/2012, non incrociandosi con il secondo che invece sarebbe arrivato dal Napoli nella stagione successiva. Di seguito il post del difensore interista e capitano dell’Uruguay.