FOTO – Godin e l’Inter non si fermano: “Continuiamo ad allenarci a casa”

Godin mostra ai tifosi nerazzurri come sta proseguendo la quarantena dei giocatori dell’Inter in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il difensore uruguayano si allena a casa

DI NECESSITA VIRTÙ – Diego Godin segue alla lettera le indicazioni di Antonio Conte e del suo staff. Il difensore dell’Inter, come tutti i compagni, è al lavoro per mantenere la forma in attesa dell’eventuale ritorno in campo. Ritorno in campo, al momento, molto lontano. Nel frattempo, però, l’ex Atletico Madrid mostra ai tifosi interisti un’immagine tratta dall’allenamento casalingo odierno. “Continuiamo ad allenarci a casa!”: questo il messaggio del numero 2. Di seguito il post su Instagram.