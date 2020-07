FOTO – Godin, doppia esultanza: “Contento del mio primo gol con l’Inter”

Condividi questo articolo

Godin ha un doppio motivo per festeggiare, vale a dire il ritorno alla vittoria dell’Inter e il suo primo gol in maglia nerazzurra. Il difensore uruguaiano, autore del vantaggio contro il Torino, si gode il momento. Di seguito il suo post su Instagram

PRIMA VOLTA – Diego Godin ha un motivo in più degli altri per festeggiare la vittoria contro il Torino, vale a dire il suo primo gol con l’Inter: “Sono molto contento per il mio primo gol con l’Inter e per essere tornati a vincere”, scrive il difensore su Instagram.