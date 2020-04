FOTO – Godin al lavoro tra le mura di casa: “Continuiamo cosÃ¬!”

FOTO – Godin al lavoro tra le mura di casa: “Continuiamo così!”

Diego Godin, difensore dell’Inter e della nazionale dell’Uruguay, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram” una foto in cui si allena tra le mura di casa.

AL LAVORO – Non si ferma il lavoro dei giocatori dell’Inter nonostante l’impossibilità di lavorare in gruppo a causa delle restrizioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Diego Godin ha voluto mostrare a tutti i tifosi il suo impegno e il suo lavoro tra le mura domestiche, unendosi anche all’appello di restare a casa con un messaggio: “Un altro giorno di lavoro. Continuiamo così! #IoRestoACasa”. In attesa di sapere se e quando la stagione ripartirà, dunque, i giocatori nerazzurri continuano a fare quanto possibile per farsi trovare sempre pronti.