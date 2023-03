FOTO − Gioia Bellanova in Nazionale, complimenti da… Cancelo!

Raoul Bellanova, chiamato dalla Nazionale Italiana Under 21 a fare la sua parte in campo, ha pubblicato una foto sul suo stesso profilo Instagram. E tra i commenti, proprio al di sotto di questo scatto, sono arrivati i complimenti anche da parte di Joao Cancelo!

COMPLIMENTI − Raoul Bellanova, esterno dell’Inter, ha preso parte agli impegni con la Nazionale Italiana Under 21 (vedi articolo). E subito dopo la gara giocata insieme ai suoi compagni italiana ha postato una foto sul suo profilo Instagram per esaltare la prestazione messa in campo. Proprio al di sotto di questa, nei commenti, è apparso un messaggio di Joao Cancelo! Il portoghese gli ha voluto dare la carica con delle emoji: «⚡️⚡️⚡️».

Fonte: profilo Instagram Raoul Bellanova